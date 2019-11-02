«Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 5:1, обзор голов

одержал крупную победу надв домашнем матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 5:1.

Мюнхенцы остались в меньшинстве уже на 9-й минуте встречи, когда красную карточку получил защитник Жером Боатенг.

Хозяева воспользовались численным преимуществом на 25-й минуте — гол забил Филип Костич. Спустя восемь минут Джибриль Соу удвоил преимущество «орлов».

На 37-й минуте «Бавария» сократила отставание усилиями Роберта Левандовски, но в итоге этот точный удар стал утешительным.

Во втором тайме «Айнтрахт» еще трижды расписался в воротах Мануэля Нойера. На 49-й минуте отличился Давид Абрахам, на 61-й — Мартин Хинтереггер, а на 85-й — Гонсало Пасьенса.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (18 очков), а «Айнтрахт» — пятое (17 очков).

Другие результаты:

«Байер» - «Боруссия» М — 1:2

«Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 3:0

«Вердер» — «Фрайбург» — 2:2

«Лейпциг» — «Майнц» — 8:0 0