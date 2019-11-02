ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНоябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?
  • 19:53
    • «Леванте» оказался сильнее «Барселоны»
  • 19:41
    • СКА потерпел поражение от «Локомотива»
  • 19:23
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Баварию»
  • 19:06
    • Определились финалисты «Мастерса» в Париже
  • 18:58
    • «Рома» одержала домашнюю победу над «Наполи»
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Баварию»

    «Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Бавария Байер Боруссия М Боруссия Д Вольфсбург Вердер Фрайбург РБ Лейпциг Майнц Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Айнтрахт» одержал крупную победу над «Баварией» в домашнем матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

    Давид Абрахам
    Давид Абрахам

    Встреча, которая прошла во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 5:1.

    Мюнхенцы остались в меньшинстве уже на 9-й минуте встречи, когда красную карточку получил защитник Жером Боатенг.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом на 25-й минуте — гол забил Филип Костич. Спустя восемь минут Джибриль Соу удвоил преимущество «орлов».

    На 37-й минуте «Бавария» сократила отставание усилиями Роберта Левандовски, но в итоге этот точный удар стал утешительным.

    Во втором тайме «Айнтрахт» еще трижды расписался в воротах Мануэля Нойера. На 49-й минуте отличился Давид Абрахам, на 61-й — Мартин Хинтереггер, а на 85-й — Гонсало Пасьенса.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (18 очков), а «Айнтрахт» — пятое (17 очков).

    Другие результаты:

    «Байер» - «Боруссия» М — 1:2
    «Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 3:0
    «Вердер» — «Фрайбург» — 2:2
    «Лейпциг» — «Майнц» — 8:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17
  • 30/10/2019 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — ЦСКА
  • 1.80
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли ЦСКА свою безвыигрышную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Одержит ли «Реал» три победы кряду впервые в сезоне?
  • «Реал» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Краснодар» ростовчан в таблице РПЛ?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Борнмут» — «МЮ» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Арсенал» против «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы»Обзор матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии по футболу 17:430
  • 18:11
    • «Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы
  • 17:55
    • КХЛ: ЦСКА обыграл «Барыс», «Автомобилист» одолел «Трактор»
  • 17:33
    • «Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту»
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», «Барселона» против «Леванте», «Реал» примет «Бетис»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 17:200
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Монако» свой подъем в Лиге 1?
  • 3.79
    •
  • 18:44
    • Самарин стал вторым на этапе Гран-при в Гренобле
  • 17:06
    • «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол»
  • 16:10
    • «Динамо» в меньшинстве ушло от поражения в матче с «Ахматом»
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Рекордное очко Овечкина, шайба Свечникова и 38 сэйвов ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября 08:440
  • 15:58
    • «Локомотив» не сумел обыграть «Уфу»
  • 15:51
    • Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
  • 14:29
    • «Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие