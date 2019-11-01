ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон МакгиннЛучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
  • 17:31
    • Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ
  • 16:34
    • УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров
  • 16:16
    • Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
  • 13:34
    • Стали известны гонорары Ковалева и Альвареса за бой
  • 13:20
    • Сятери, Яруллин, Шипачев и Галимов признаны лучшими игроками октября в КХЛ
    Все новости спорта

    Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Лестер Сити Челси Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила номинантов на награду лучшему игроку месяца.

    Джейми Варди
    Джейми Варди

    В список вошли полузащитник Джек Грилиш («Астон Вилла»), хавбек Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), полузащитник Юри Тилеманс и форвард Джейми Варди (оба — «Лестер»), а также вингер Виллиан («Челси»).

    Лучший игрок будет определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов Премьер-лиги и экспертов.

    На награду лучшему тренеру месяца претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда
  • 30/10/2019 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.63
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли результативность ПСЖ на прежнем уровне?
  • «Дижон» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • В каком темпе пройдет поединок в Зволле?
  • «Зволле» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Хоффенхайм» имеет хорошие шансы на продление серии
  • «Хоффенхайм» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:120
  • 07:05
    • Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»
  • 17:18
    • Караваев не считает матч против ЦСКА чем-то мегаважным для себя
  • 17:02
    • Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России Вчера в 23:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 16:47
    • «Удинезе» остался без главного тренера
  • 11:56
    • Пиоли: Приближаются сложные матчи, но «Милан» должен подойти к ним без страха
  • 11:40
    • Видаль отказал китайскому клубу, чтобы вернуться в Италию
    Дивок Ориги Футбол Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар«Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти Вчера в 15:020
  • 10:41
    • ЦСКА может арендовать игрока «Монако»
  • 07:51
    • Объявлена дата боя Поветкина с Хантером
  • 00:58
    • Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие