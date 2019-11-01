Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ

Джейми Варди
globallookpress.com
В список вошли полузащитник Джек Грилиш («Астон Вилла»), хавбек Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), полузащитник Юри Тилеманс и форвард Джейми Варди (оба — «Лестер»), а также вингер Виллиан («Челси»).
Лучший игрок будет определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов Премьер-лиги и экспертов.
На награду лучшему тренеру месяца претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»). 0