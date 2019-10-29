Зимой «Интер» планирует усилить состав

Как заявил гендиректор, зимой команда будет усилена новыми игроками. Слова топ-менеджера клуба передает Football Italia.

Антонио Конте давно запрашивает финансы для усиления состава. Команда имеет травмированных игроков, что не позволяет в полной мере бороться с «Ювентусом» за первое место в лиге.

Тренеру нужно беспокоиться, когда появляются сложности. Но мы понимаем, что нынешняя ситуация является экстренной. Теперь мы с оптимизмом ждём открытие зимнего трансферного окна.

Мы готовы использовать все возможности для усиления состава. И мы уверены, что это удастся сделать. Наша цель ясна — хочется создать команду победителей, основанную на крепком фундаменте«, — заявил Маротта. 0