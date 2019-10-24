ЦСКА — «Ференцварош»: счет 0:0 после первого тайма

Московскийна своем поле играет вничью с венгерским(0:0) после первого тайма матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Армейцы доминировали до перерыва, создав ряд опаснейших моментов, но не сумев реализовать их. Но первыми счет могли на 19-й минуте открыть гости — прошёл длинный заброс вперёд, Нгуен легко убежал от Карпова, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону.

Все прогнозы на Лигу Европы

На 23-й минуте Чалов сделал передачу в центр на Облякова, тот оставил мяч под удар Ахметову, который пробил с линии штрафной в левую стойку. Спустя пять минут Влашич доставил мяч в штрафную, Чалов обработал, пробил низом и попал в соперника.

На 35-й минуте красно-синие убежали в контратаку, Чалов сделал передачу в штрафную, Сигурдссон покатил мяч в центр, Влашич бил без помех, но не попал в ближний угол.

Перед самым свистком на перерыв Влашич рванул по центру и классной передачей разрезал оборону соперника, Магнуссон убежал один на один и пробил по центру — Дибуш потащил.

Календарь и таблица Лиги Европы

В другом матче группы Н болгарский «Лудогорец» на своем поле уступает «Эспаньолу» — 0:1.

Единственный мяч на 13-й минуте забил нападающий гостей Виктор Кампусано. 0