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    Венгер: Роналду мог бы изменить историю «Арсенала»

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    Сайт Meduza опубликовал интервью с Арсеном Венгером, который ранее возглавлял лондонский «Арсенал». Французский специалист рассказал о том, как ему не удалось подписать Криштиану Роналду. По его мнению, футболист мог бы изменить историю клуба.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Мы, как говорится, разминулись в паре метров друг от друга. Отличных игроков, которых не смог приобрести любой крупный клуб, полно. Но игроков, которые изменили бы историю твоей команды, — таких единицы и Роналду в этой категории сегодня — номер первый.

    Месси — художник, Роналду — атлет. Я не люблю их сравнивать и отдавать кому-то одному предпочтение. Это было бы несправедливо. Оба доминировали в мировом футболе на протяжении 10 лет, и тот и другой — феноменальные спортсмены», — сказал Венгер в интервью.

    Напомним, что недавно Венгер проявлял интерес к должности главного тренера «Лиона, однако клуб выбрал другого наставника. 0

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