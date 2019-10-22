Венгер: Роналду мог бы изменить историю «Арсенала»

Сайт Meduza опубликовал интервью с, который ранее возглавлял лондонский. Французский специалист рассказал о том, как ему не удалось подписать Криштиану Роналду. По его мнению, футболист мог бы изменить историю клуба.

«Мы, как говорится, разминулись в паре метров друг от друга. Отличных игроков, которых не смог приобрести любой крупный клуб, полно. Но игроков, которые изменили бы историю твоей команды, — таких единицы и Роналду в этой категории сегодня — номер первый.

Месси — художник, Роналду — атлет. Я не люблю их сравнивать и отдавать кому-то одному предпочтение. Это было бы несправедливо. Оба доминировали в мировом футболе на протяжении 10 лет, и тот и другой — феноменальные спортсмены», — сказал Венгер в интервью.

Напомним, что недавно Венгер проявлял интерес к должности главного тренера «Лиона, однако клуб выбрал другого наставника. 0