Почеттино: «Тоттенхэму» предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой

Главный тренер «Тоттенхэма»— о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

«Побеждать важно в каждом матче. В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с "Црвеной Звездой", но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим.

Когда переживаешь непростой период, с взаимопониманием с партнерами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по мск. 0