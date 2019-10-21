Роналду хочет выиграть все трофеи с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса»накануне матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» заявил, что его команда постепенно прогрессирует.

«В команде есть улучшения. Мы более спокойны. Нам нужно сыграть в более атакующем стиле, у нас есть еще возможности для совершенствования, но мы довольны.

Каждый год — это вызов. "Ювентус" должен мыслить масштабно, мы постараемся выиграть все трофеи. Это сложно, но я думаю, что это возможно, идя к цели шаг за шагом.

Завтрашняя игра — это главное. Мы должны победить, чтобы попытаться пройти дальше. Рекорд в 700 голов уже прошел. Это хорошая цифра, но для меня приоритетом является побеждать с командой», — приводит слова Роналду официальный сайт «Ювентуса». 0