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    Сарри считает «Локомотив» «опасным соперником»

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Мы будем играть против команды, которая проводит хороший сезон. Она сильнее, чем мы ожидали.

    "Локомотив" — команда, которая хорошо закрывается и опасна, когда перехватывает мяч в центре поля.

    В это время сезона мы создаем больше моментов, чем ранее, но реализация все равно меньше. Я думаю, что мы выбрали правильный путь, теперь нам просто нужно улучшить показатели реализации.

    Пауло Дибала и Гонсало Игуаин находятся в отличной и форме и смогут выйти на поле. Аарон Рэмзи избавился от проблем с мышцами, но иногда чувствует усталость», — приводит слова Сарри официальный сайт «Ювентуса». 0

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