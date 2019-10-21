Сарри считает «Локомотив» «опасным соперником»

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы будем играть против команды, которая проводит хороший сезон. Она сильнее, чем мы ожидали.

"Локомотив" — команда, которая хорошо закрывается и опасна, когда перехватывает мяч в центре поля.

В это время сезона мы создаем больше моментов, чем ранее, но реализация все равно меньше. Я думаю, что мы выбрали правильный путь, теперь нам просто нужно улучшить показатели реализации.

Пауло Дибала и Гонсало Игуаин находятся в отличной и форме и смогут выйти на поле. Аарон Рэмзи избавился от проблем с мышцами, но иногда чувствует усталость», — приводит слова Сарри официальный сайт «Ювентуса». 0