«Уфа» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

в выездном матче 13-го тура чемпионата России сыграл вничью с— 1:1.

«Армейцы» открыли счет на 26-й минуте усилиями Ильзата Ахметова, который направил мяч в сетку рикошетом от перекладины после классной передачи Николы Влашича.

Хозяева восстановили паритет за семь минут до конца основного времени, когда Вячеслав Кротов получил мяч вблизи чужих ворот и не оставил ни единого шанса Игорю Акинфееву.

РПЛ. 13-й тур «Уфа» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (0:1) Голы: Ахметов, 26 (0:1). Кротов, 83 (1:1)«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 74), Карп, Фомин, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61)ЦСКА (Москва): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов (Бийол, 62), СигурдссонПредупреждения: Терентьев, 41. Фомин, 66

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает четвертое место (26 очков), а «Уфа» — восьмое (16 очков). 0