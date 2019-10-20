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    ЦСКА упустил победный счет в матче с «Уфой»

    «Уфа» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    ЦСКА в выездном матче 13-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    «Армейцы» открыли счет на 26-й минуте усилиями Ильзата Ахметова, который направил мяч в сетку рикошетом от перекладины после классной передачи Николы Влашича.

    Хозяева восстановили паритет за семь минут до конца основного времени, когда Вячеслав Кротов получил мяч вблизи чужих ворот и не оставил ни единого шанса Игорю Акинфееву.

    РПЛ. 13-й тур
    «Уфа» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (0:1)
    Голы: Ахметов, 26 (0:1). Кротов, 83 (1:1)«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 74), Карп, Фомин, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61)ЦСКА (Москва): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов (Бийол, 62), СигурдссонПредупреждения: Терентьев, 41. Фомин, 66

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает четвертое место (26 очков), а «Уфа» — восьмое (16 очков). 0

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