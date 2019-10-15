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    Хинкель назвал «Спартак» самым популярным клубом России

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    Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал, почему согласился поработать в московском клубе

    Андреас Хинкель
    Андреас Хинкель

    «Мы с Тедеско вновь хотели поработать вместе, так как отлично понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. В "Спартаке" все сложилось.

    Это огромный вызов. Если обратить внимание на историю клуба, быстро понимаешь, что за ней стоит. Это самый популярный клуб в России, у которого более 25 миллионов болельщиков в стране.

    Я общался о Москве с Кевином Кураньи. Ему город очень понравился. Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления, не только в спортивной сфере. Так что это не окраина мира», — приводит слова Хинкеля Bild. 0

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