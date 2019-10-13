Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма

на выезде обыгрывает(2:0) после первого тайма матча 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

Россияне открыли счет уже на 9-й минуте. Черышев отобрал мяч на чужой половине поля, с левого края на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку.

На 23-й минуте Дзюба сделал проникающую передачу в штрафную Кипра, Ионов неудачно прострелил, но Черышев догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Оздоева, который пробил под перекладину.

А на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Лайфис прямой ногой влетел в голеностоп Петрову. Арбитр сперва показал «горчичник», но изменил решение и удалил киприота.

Напомним, что победа или ничья в этом матче позволяют сборной России выйти на Евро-2020.

В другом матче группы сборная Шотландии на своем поле громит команду Сан-Марино со счетом 3:0 благодаря хет-трику Джона Макгинна. 0