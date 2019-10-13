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    Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России на выезде обыгрывает команду Кипра (2:0) после первого тайма матча 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

    Сборная России
    Сборная России

    Россияне открыли счет уже на 9-й минуте. Черышев отобрал мяч на чужой половине поля, с левого края на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку.

    На 23-й минуте Дзюба сделал проникающую передачу в штрафную Кипра, Ионов неудачно прострелил, но Черышев догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Оздоева, который пробил под перекладину.

    А на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Лайфис прямой ногой влетел в голеностоп Петрову. Арбитр сперва показал «горчичник», но изменил решение и удалил киприота.

    Напомним, что победа или ничья в этом матче позволяют сборной России выйти на Евро-2020.

    В другом матче группы сборная Шотландии на своем поле громит команду Сан-Марино со счетом 3:0 благодаря хет-трику Джона Макгинна. 0

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