Россия — Шотландия: счет матча 4:0, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы I, которая прошла в «Лужниках», завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме подопечные Станислава Черчесова владели инициативой, но пройти оборону соперника не сумела.

Зато уже на 57-й минуте россияне вышли вперед. Александр Головин выполнил подачу с углового, а Артем Дзюба с лета пробил ногой точно в верхний угол.

Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Шикарный удар с дальней дистанции нанес Магомед Оздоев, заставший врасплох шотландского вратаря.

Все прогнозы на Евро-2020

Еще через десять минут дубль оформил Дзюба, который в чужой вратарской выиграл верховую борьбу у двоих защитников, после чего спокойно пробил низом в угол.

Окончательный результат на 84-й минуте установил Головин, который перед результативным ударом дважды эффектно сыграл в стеночку с Дзюбой.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I Россия — Шотландия — 4:0 (0:0) Голы: Дзюба, 57 (1:0). Оздоев, 60 (2:0). Дзюба, 70 (3:0). Головин, 84 (4:0)Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Оздоев, Головин, Жирков (Черышев, 66), Дзюба (Комличенко, 86)Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Макгинн, Снодграсс, Флек (Армстронг, 81), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46)Предупреждение: Флек, 41

За три тура до завершения квалификации сборная России, идущая на втором месте в турнирной таблице, на 8 очков опережает ближайшего преследователя. 13 октября россияне отправятся в гости к Кипру.

Группа I

1. Бельгия — 21 очков (7 матчей)

2. Россия — 18 (7)

3. Кипр — 10 (7)

4. Казахстан — 7 (7)

5. Шотландия — 6 (7)

6. Сан-Марино — 0 (7) 0