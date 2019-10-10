Россия — Шотландия: счет матча 4:0, обзор голов

Встреча группы I, которая прошла в «Лужниках», завершилась со счетом 4:0.
В первом тайме подопечные Станислава Черчесова владели инициативой, но пройти оборону соперника не сумела.
Зато уже на 57-й минуте россияне вышли вперед. Александр Головин выполнил подачу с углового, а Артем Дзюба с лета пробил ногой точно в верхний угол.
Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Шикарный удар с дальней дистанции нанес Магомед Оздоев, заставший врасплох шотландского вратаря.
Еще через десять минут дубль оформил Дзюба, который в чужой вратарской выиграл верховую борьбу у двоих защитников, после чего спокойно пробил низом в угол.
Окончательный результат на 84-й минуте установил Головин, который перед результативным ударом дважды эффектно сыграл в стеночку с Дзюбой.
За три тура до завершения квалификации сборная России, идущая на втором месте в турнирной таблице, на 8 очков опережает ближайшего преследователя. 13 октября россияне отправятся в гости к Кипру.
Группа I
1. Бельгия — 21 очков (7 матчей)
2. Россия — 18 (7)
3. Кипр — 10 (7)
4. Казахстан — 7 (7)
5. Шотландия — 6 (7)
6. Сан-Марино — 0 (7) 0