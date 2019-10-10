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    Сборная России разгромила Шотландию в Москве

    Россия — Шотландия: счет матча 4:0, обзор голов

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России одержала победу над командой Шотландии в домашнем матче квалификации Евро-2020.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Встреча группы I, которая прошла в «Лужниках», завершилась со счетом 4:0.

    В первом тайме подопечные Станислава Черчесова владели инициативой, но пройти оборону соперника не сумела.

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    • Зато уже на 57-й минуте россияне вышли вперед. Александр Головин выполнил подачу с углового, а Артем Дзюба с лета пробил ногой точно в верхний угол.

    Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Шикарный удар с дальней дистанции нанес Магомед Оздоев, заставший врасплох шотландского вратаря.

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    Еще через десять минут дубль оформил Дзюба, который в чужой вратарской выиграл верховую борьбу у двоих защитников, после чего спокойно пробил низом в угол.

    Окончательный результат на 84-й минуте установил Головин, который перед результативным ударом дважды эффектно сыграл в стеночку с Дзюбой.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Россия — Шотландия — 4:0 (0:0)
    Голы: Дзюба, 57 (1:0). Оздоев, 60 (2:0). Дзюба, 70 (3:0). Головин, 84 (4:0)Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Оздоев, Головин, Жирков (Черышев, 66), Дзюба (Комличенко, 86)Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Макгинн, Снодграсс, Флек (Армстронг, 81), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46)Предупреждение: Флек, 41

    За три тура до завершения квалификации сборная России, идущая на втором месте в турнирной таблице, на 8 очков опережает ближайшего преследователя. 13 октября россияне отправятся в гости к Кипру.

    Группа I

    1. Бельгия — 21 очков (7 матчей)
    2. Россия — 18 (7)
    3. Кипр — 10 (7)
    4. Казахстан — 7 (7)
    5. Шотландия — 6 (7)
    6. Сан-Марино — 0 (7) 0

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