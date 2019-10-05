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    «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Тоттенхэм».

    «Брайтон» — «Тоттенхэм»
    «Брайтон» — «Тоттенхэм»

    Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    На 3-й минуте Ниль Мопе вывел «Брайтон» вперед, на 32-й Аарон Конноли увеличил преимущество хозяев, а на 65-й он же оформил дубль.

    «Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на шестом месте.

    АПЛ. 8-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (2:0)
    «Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Стивенс (Маррей, 90), Муй, Альсате (Бонг, 88), Мопей, Конноли (Биссума, 80)«Тоттенхэм»: Ллорис (Гассанига, 8), Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Ламела, КейнПредупреждения: Дайер, 55. Стивенс, 57. Данк, 89
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