«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»

«Брайтон» — «Тоттенхэм»
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Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
На 3-й минуте Ниль Мопе вывел «Брайтон» вперед, на 32-й Аарон Конноли увеличил преимущество хозяев, а на 65-й он же оформил дубль.
«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на шестом месте.
АПЛ. 8-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (2:0)
«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Стивенс (Маррей, 90), Муй, Альсате (Бонг, 88), Мопей, Конноли (Биссума, 80)«Тоттенхэм»: Ллорис (Гассанига, 8), Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Ламела, КейнПредупреждения: Дайер, 55. Стивенс, 57. Данк, 89