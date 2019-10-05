«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»

В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 3-й минуте Ниль Мопе вывел «Брайтон» вперед, на 32-й Аарон Конноли увеличил преимущество хозяев, а на 65-й он же оформил дубль.

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на шестом месте.