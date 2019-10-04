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    Агент Жамалетдинова рассказал о возможном возвращении игрока в ЦСКА

    ЦСКА Футбол России Трансферы
    Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов

    «У Жамалетдинова сейчас высокая конкуренция в "Лехе". Там играет сильный датчанин Гютькаер — у него солидный послужной список, везде забивал, где играл. Когда он был в Дании, я за ним приезжал, хотел привезти в Россию, но он поехал в Германию. Второй конкурент — поляк из молодежной сборной. Так что линия нападения серьезная.

    Проблемы с адаптацией Тимура преувеличены. Тут скорее вопрос в том, что планка была высокая. В ЦСКА он был в обойме, ждали большего. С самого Жамалетдинова тоже нельзя снимать ответственность. Когда молодые игроки говорят, что хотят в Европу, они немного не понимают, что это реально другой мир.

    Если не говоришь на языке, то, пока не выучишь, будет сложно. Социум — главное для любого человека. Да и что бы ни говорили про Россию, у нас к молодым футболистам относятся трепетно, ветераны поддерживают. В Европе это не так. Ты легионер, приехал в команду, значит, выгрызай и давай результат.

    Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть», — приводит слова Маньякова «Чемпионат». 0

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