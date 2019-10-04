«Барселона» нашла замену Вальверде

определилась с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру, сообщает TNT Sport.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба может отправить в отставку 55-летнего специалиста, если в ближайшее время результаты команды не улучшатся. Главным кандидатом ему на замену является Марсело Гальярдо, который возглавляет «Ривер Плейт».

Чемпион Испании уже контактировал с аргентинским тренером, но тот ответил, что до конца года сосредоточен на своей нынешней работе.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе «сине-гранатовых» 13 очков после 7 туров. 0