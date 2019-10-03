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    Погба выбыл из строя на три недели

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба из-за травмы лодыжки пропустит три недели.

    Поль Погба
    Поль Погба

    Об этом рассказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, не включивший хавбека в состав на ближайшие игры.

    «У него новая проблема с лодыжкой. Он сыграл в Кубке Лиги, а затем вышел на поле в матче с "Арсеналом". У него снова есть проблемы. Из-за этого он пропустит три недели.

    Я бы предпочел, чтобы он был с нами, как и остальные вызванные игроки, но, к сожалению, он не в том физическом состоянии, чтобы присутствовать», — цитирует Дешама Goal.com.

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