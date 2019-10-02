СМИ: «Манчестер Сити» предложил Жезуса «Баварии»

Габриэл Жезус
globallookpress.com
По информации издания, «горожане» предложили немецкому клубу приобрести 22-летнего бразильского футболиста менее чем за € 100 млн. Однако «Бавария» отказалась от такой возможности.
Мюнхенцы продолжают интересоваться полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Cане, переход которого в минувшее летнее трансферное окно сорвался из-за серьезной травмы игрока.
Контракт 23-летнего хавбека рассчитан до лета 2021 года, и в последние месяцы Лерой несколько раз отказывался продлевать его. 0