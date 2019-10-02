Аллегри может сменить Сульшера в «МЮ»

Экс-главный тренерможет возглавить, сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, 52-летний специалист заинтересован в работе в АПЛ. Итальянец уже приступил к изучению английского языка и в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов» может занять его место.

Напомним, последним клубом Аллегри был «Ювентус», который он возглавлял с 2014-го по 2019 год. Под его руководством туринцы стали пятикратными чемпионами Италии, четырежды выиграли Кубок и дважды Суперкубок Италии.

Также Аллегри выигрывал чемпионат Италии с «Миланом», в котором работал с 2010-го по 2014 год. 0