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    Тияго Силва: У ПСЖ мотивация всегда одинаковая

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    Защитник ПСЖ Тияго Силва — о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

    Тияго Силва
    Тияго Силва

    «Мы хорошо начали сезон, пусть и проиграли два матча. Я сейчас абсолютно спокоен, поскольку хорошо представляю себе силу ПСЖ. Мотивация у нас всегда одинаковая. Вместе с тем, состав на матчи с "Реалом", "Реймсом" и "Бордо" все время менялся.

    Эдинсона Кавани нам очень не хватает. Это наш матадор! Бомбардирские качества Кавани не раз нас спасали, и я надеюсь, что когда он вернется, то заиграет еще сильнее. Да, атмосфера на стадионе завтра точно будет жаркой. Но нам важно никак не реагировать на трибуны, пусть это и будет непросто», — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

    Матч «Галатасарай» — ПСЖ состоится 1 октября, начало — в 22:00 по московскому времени. 0

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