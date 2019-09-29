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    «Рубин» и «Уфа» голов не забили

    «Рубин» — «Уфа»: счет матча 0:0

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    «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 0:0.

    Казанцы владели территориальным преимуществом, но не сумели создать большого количества опасных моментов у ворот Александра Беленова.

    РПЛ. 11-й тур
    «Рубин» — «Уфа» — 0:0 (0:0)
    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Данченко, Плиев, Уремович, Коновалов, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 62)«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев, 61), Никитин, Пуцко, Табидзе, Тилль (Голубев, 84), Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Сухов, КротовПредупреждения: Уремович (12), Марков (57), Ташаев (57), Фомин (59), Коновалов (87)

    В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 11-е место (11 очков), а «Уфа» — шестое (15 очков). 0

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