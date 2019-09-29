«Рубин» — «Уфа»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 0:0.
Казанцы владели территориальным преимуществом, но не сумели создать большого количества опасных моментов у ворот Александра Беленова.
РПЛ. 11-й тур
«Рубин» — «Уфа» — 0:0 (0:0)
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Данченко, Плиев, Уремович, Коновалов, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 62)«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев, 61), Никитин, Пуцко, Табидзе, Тилль (Голубев, 84), Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Сухов, КротовПредупреждения: Уремович (12), Марков (57), Ташаев (57), Фомин (59), Коновалов (87)
В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 11-е место (11 очков), а «Уфа» — шестое (15 очков). 0