«Енисей» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 1/16 финала Кубка Россиив Красноярске одержал победу над— 2:1.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте, когда Константин Савичев получил передачу на правом фланге и неожиданно пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Михаилу Кержакову.

«Сине-бело-голубые» отыгрались на 58-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

Еще через пять минут питерцы получили минимальный перевес. Олег Шатов с левого фланга сделал передачу в центр штрафной, Роберт Мак первым касанием мяч обработал, а со второго без помех пробил точно в цель.

Кубок России. 1/16 финала «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0) Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2)«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Е.Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (С.А.Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), СуторминПредупреждения: Смольников, 23. Долгов, 45. Рожков, 57. Сутормин, 63. Мильдзихов, 74. Зотов, 75

За выход в четвертьфинал «Зенит» поспорит с «Томью». 0