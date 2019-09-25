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    «Зенит» выбил «Енисей» из Кубка России

    «Енисей» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

    Кубок России Футбол России Енисей Зенит
    В рамках 1/16 финала Кубка России «Зенит» в Красноярске одержал победу над «Енисеем» — 2:1.

    Роберт Мак
    Роберт Мак

    Хозяева открыли счет на 14-й минуте, когда Константин Савичев получил передачу на правом фланге и неожиданно пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Михаилу Кержакову.

    «Сине-бело-голубые» отыгрались на 58-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

    Еще через пять минут питерцы получили минимальный перевес. Олег Шатов с левого фланга сделал передачу в центр штрафной, Роберт Мак первым касанием мяч обработал, а со второго без помех пробил точно в цель.

    Кубок России. 1/16 финала
    «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)
    Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2)«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Е.Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (С.А.Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), СуторминПредупреждения: Смольников, 23. Долгов, 45. Рожков, 57. Сутормин, 63. Мильдзихов, 74. Зотов, 75

    За выход в четвертьфинал «Зенит» поспорит с «Томью». 0

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