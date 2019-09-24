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    Месси: Конкуренция с Роналду остается в пределах поля

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Многие считают, что наше противостояние с Роналду выходит за рамки футбола, но это не так. Людям так кажется, потому что мы много лет соперничаем. Я играю за "Барселону", а он долго выступал за "Реал". Мы всегда получали какие-то индивидуальные награда.

    Мы просто всегда стремимся побеждать в составе своих команд. Поэтому есть такая конкуренция. Очень важно, что она ограничена пределами поля», — цитирует Месси Goal.com.

    Напомним, накануне аргентинец был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. 0

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