смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии после гостевой победы «Локомотива» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкогосо счетом 2:1.

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии — 42,049 балла.

Напомним, что «Зенит», также выступающий в Лиге чемпионов, в группе G сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1), в этой же группе португальская «Бенфика» проиграла немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2.

Испания с 86,997 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (75,462), Германия (59,784), Италия (59,082), Франция (50,748). 0