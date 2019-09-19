Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»

Экс-полузащитник сборной Болгарии и «Амкара»поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Лудогорцем» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«"Лудогорец" — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет. У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять.

Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но "Лудогорец" не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские "армейцы" все-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что всё решится на поле», — приводят слова Пеева «Известия».

Матч «Лудогорец» — ЦСКА пройдет 19 сентября, начало — 22:00 по мск. 0