ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 10:03
    • Сборная России обыграла команду Доминиканской Республики на КМ
  • 07:12
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»

    Лига Европы Футбол России ЦСКА Календарь Лиги Европы
    Экс-полузащитник сборной Болгарии и «Амкара» Георгий Пеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Лудогорцем» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Георгий Пеев
    Георгий Пеев

    «"Лудогорец" — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет. У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять.

    Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но "Лудогорец" не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские "армейцы" все-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что всё решится на поле», — приводят слова Пеева «Известия».

    Матч «Лудогорец» — ЦСКА пройдет 19 сентября, начало — 22:00 по мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» победить «Металлург» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?
  • «Базель» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Салах забить не сумел Футбол «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знакМерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи» Вчера в 15:030
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
  • 23:03
    • СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе
  • 10:17
    • Россиянка Флинк разгромно проиграла Путинцевой в Осаке
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 08:54
    • Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»
  • 08:37
    • Тухель: Победа над «Реалом» — заслуга всей команды
  • 08:23
    • РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • 08:08
    • «Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в истории Кубок Бразилии
  • 07:55
    • Сарри: От игры с «Атлетико» осталось горькое послевкусие
  • 07:41
    • Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие