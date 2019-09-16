Итальянский журналист уволен из-за оскорбления Лукаку

Итальянский телевизионный эксперт Лучано Пассирани подвергся общественной критике и был уволен после расистского замечания в адрес форварда

Во время эфира в рамках своего шоу на канале TopCalcio24 Пассирани, казалось, хочет сделать бельгийцу комплимент, но заговорился.

«Если во время игры он пойдет на тебя один на один, ты просто упадешь замертво. Ты можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть», — сказал журналист.

Сразу после этих слов директор телеканала вышел в эфир и извинился за коллегу. Он также объявил, что Пассирани уволен с телеканала.

Напомним, что Лукаку перешел в «Интер» летом этого года из «Манчестер Юнайтед». На счету нападающего три матча за «нерадзурри» и два гола.

«Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer...». Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4 — David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) 16 сентября 2019 г.

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