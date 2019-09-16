Головин: Тяжело сразу идти в топ-команду

Полузащитник сборной России и «Монако»прокомментировал свой возможный переход в топ-клуб.

«Я подумал, что мне будет тяжело идти сразу в такую большую команду, как "Челси" или "Ювентус". По мне, это гранды футбола, тем более я из России. Если бы я был европейским футболистом, знал бы английский в идеале, тот же итальянский, то я, конечно бы, выбрал какой-то из этих клубов.

На тот момент я не был готов к тем чемпионатам, к культуре. Даже сейчас, несмотря на то что мы неважно играем, считаю, что я поступил правильно.

Конечно, я скучаю по ЦСКА, смотрю все матчи, когда выпадает возможность, созваниваюсь с ребятами. Прежде всего с Федей Чаловым, Костей Кучаевым и Никитой Черновым, но он ушел из ЦСКА. Много с кем общаюсь — с тем же Жорой Щенниковым, Кириллом Набабкиным. Отношения очень хорошие остались.

Из группы в "Вотсапе" не удалился, но те, кто уходит из клуба, их удаляют, а добавляют тех, кто пришел. Это нормально, в этом нет ничего плохого», — заявил игрок в программе «Инсайдеры». 0