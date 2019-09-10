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    Семин считает справедливым решение проводить матчи ЛЧ в Черкизово

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на своем стадионе.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Считаю, что это справедливое решение. Наши болельщики заслужили приезд таких звезд, как Роналду. Люди будут гордиться тем, что на домашней арене появятся такие игроки.

    Все это сделано в интересах зрителей. На этом стадионе мы завоевали путевку в Лигу чемпионов. Еще немаловажно, что все футболисты "Локомотива" хотели играть именно в Черкизово.

    Смотрел ли я матчи соперников? Я видел много встреч "Байера". Эта команда, наверное, самая быстрая в Бундеслиге. Очень молодой состав, именно к этому стилю станем готовиться.

  • «Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово
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    • "Юве" же смотрим постоянно — это же один из лучших клубов мира. Как и "Атлетико". Но уже сказал — дайте нам шанс против команды Симеоне, один день, чтобы были нормально готовы физически», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0

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