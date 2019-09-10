Семин считает справедливым решение проводить матчи ЛЧ в Черкизово

«Считаю, что это справедливое решение. Наши болельщики заслужили приезд таких звезд, как Роналду. Люди будут гордиться тем, что на домашней арене появятся такие игроки.
Все это сделано в интересах зрителей. На этом стадионе мы завоевали путевку в Лигу чемпионов. Еще немаловажно, что все футболисты "Локомотива" хотели играть именно в Черкизово.
Смотрел ли я матчи соперников? Я видел много встреч "Байера". Эта команда, наверное, самая быстрая в Бундеслиге. Очень молодой состав, именно к этому стилю станем готовиться.
"Юве" же смотрим постоянно — это же один из лучших клубов мира. Как и "Атлетико". Но уже сказал — дайте нам шанс против команды Симеоне, один день, чтобы были нормально готовы физически», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0