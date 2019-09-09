Шотландия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.09.2019)

Составы команд:
«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Чарльз Малгрю, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Liam Cooper, Скотт МакТоминай, Каллум Макгрегор, Кенни Маклин, Роберт Снодграсс, Matthew Phillips, Ryan Christie.
«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Томас Вермален, Тома Мёнье, Насер Шадли, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Кевин Де Брёйне.
Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Шотландия» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.