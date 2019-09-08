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    Защитник сборной Казахстана: Готовы преподнести сюрприз и увезти очки

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский оценил готовность команды к отборочному матчу Евро-2020 против России.

    Ян Вороговский
    Ян Вороговский

    «Учли ошибки, проанализировали игру и готовы преподнести сюрприз и увезти очки.

    Мы хорошо начали прошлый матч с киприотами и забыли быстрый гол, потеряли концентрацию, могли бы добиться победы.

    Наверное, потеряли два очка, нежели приобрели одно, но ничейный результат тоже неплох для нас. Мы учли свои ошибки, надеюсь, такого больше не повторится.

    Это футбол, и все может быть, мы хорошо готовы, все физически и психологически готовы, чтобы показать завтра хороший футбол.

    Завтра будет для нас решающий матч, вся команда будет биться до конца и выложится на сто процентов. Будем биться за страну, друг за друга, за болельщиков», — приводит слова игрока ТАСС.

    После пяти матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе I, набрав семь очков. Россияне расположились на второй строчке с 12 баллами. 0

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