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    Морено: У меня нет основного вратаря

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании
    Наставник сборной Испании Роберт Морено рассказал журналиста о том, почему у него в команде нет основного голкипера. Слова менеджера приводит Goal.

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «У меня нет основного вратаря. Возможно, это изменится. Все мои вратари — футболисты высочайшего уровня, и я хочу, чтобы мне было по-прежнему сложно принимать это решение. Не скажу, что предпочитаю кого-то из имеющихся вратарей», — заявил Морено.

    В последних играх испанской команды ворота защищал голкипер Кепа Аррисабалага. При этом Давид де Хеа сидел на замене.

    Напомним, что Испания обыграла Румынию со счетом 1:2. Таким образом, на счету команды 15 очков. Благодаря пяти победам кряду «красная фурия» занимает первое место в группе F. 0

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