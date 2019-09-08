Морено: У меня нет основного вратаря

Наставник сборнойрассказал журналиста о том, почему у него в команде нет основного голкипера. Слова менеджера приводит Goal.

«У меня нет основного вратаря. Возможно, это изменится. Все мои вратари — футболисты высочайшего уровня, и я хочу, чтобы мне было по-прежнему сложно принимать это решение. Не скажу, что предпочитаю кого-то из имеющихся вратарей», — заявил Морено.

В последних играх испанской команды ворота защищал голкипер Кепа Аррисабалага. При этом Давид де Хеа сидел на замене.

Напомним, что Испания обыграла Румынию со счетом 1:2. Таким образом, на счету команды 15 очков. Благодаря пяти победам кряду «красная фурия» занимает первое место в группе F. 0