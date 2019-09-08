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    Испания разгромила Фареры, Швеция поделила очки с Норвегией

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швеции
    Сборная Испании одержала домашнюю победу над командой Фарерских островов (4:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F.

    Сборная Испании
    Сборная Испании

    Счет был открыт на 13-й минуте матча. Продавили испанцы центр фарерской обороны. Алькантарв в падении протолкнул мяч в штрафную, а Оярсабаль сделал передачу Родриго уже на пустые ворота, в которые Морено не промахнулся.

    На 50-й минуте перевод Алькантары прошёл на правый фланг, Родриго забрался в штрафную и пробил по воротам — мяч с рикошетом по пути залетел в цель.

    На 89-й минуте Алькантара на правом краю штрафной на рывке ушёл от защитника и низом прострелил в центр, откуда Пако Алькасер в касание мяч переправил в ворота.

    А в компенсированное время Гайя от левого края мягко набросил мяч на ближнюю штангу, куда набежал Алькасер и головой пробил точно в цель.

    Сборная Испании, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы F. Фарерские острова (0) — на последнем, 6-м месте в таблице.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Испания — Фарерские острова — 4:0 (1:0)
    Голы: Родриго, 13 (1:0). Родриго, 50 (2:0). Пако Алькасер, 90 (3:0). Пако Алькасер, 90+3 (4:0)Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Нуньес, 84), Карвахаль, Хосе Гайя, Эрмосо, Парехо, Тиагу Алькантара, Эрнандес, Родриго, Сусо (Сарабия, 68), Оярсабаль (Пако Алькасер, 60)Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон (Эриксен, 55), Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид, Эдмундссон (Бартальстову, 65), К.Ольсен (Эгилссон, 87)Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45. Серхио Рамос, 73

    В другом матче группы сборная Швеции на своем поле сыграла вничью с командой Норвегии — 1:1.

    Счет перед перерывом открыли гости — на 45-й минуте отличился Стефан Йохансен. Но на 60-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Швеция — Норвегия — 1:1 (0:1)
    Голы: Йохансен, 45 (0:1). Форсберг, 60 (1:1)Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Бенгтссон, Линделеф, Ларссон, Экдаль (Г.Свенссон, 84), Куэйсон (Берг, 77), Форсберг, Олссон, Исак (Андерссон, 77)Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Эль-Абделлауи, Алеесами, Нордтвейт, Хенриксен (Эль-Юнусси, 64), Сельнес, Йохансен (Холанд, 76), Эдегор, Берге, КингПредупреждения: Хенриксен, 44. Экдаль, 66. Ларссон, 70
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