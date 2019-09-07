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    Сборная Исландии взяла верх над Молдавией

    Евро-2020 Сборная Исландии
    Cборная Исландии одержала домашнюю победу над командой Молдавии (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

    Сборная Исландии
    Сборная Исландии

    Счет на 31-й минуте открыл Колбейнн Сигторссон. На 55-й минуте Биркир Бьярнасон удвоил преимущество исландцев, а победную точку на 77-й минуте поставил Йон Дади Бодварссон.

    Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Исландия — Молдавия — 3:0 (1:0)
    Голы: Сигтоурссон, 31 (1:0). Бьяднасон, 55 (2:0). Бедварссон, 77 (3:0)Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон (Сигюрьенссон, 78), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Траустасон, Сигтоурссон (Халльфредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84)Молдавия: Кошелев, Армаш, Карп (Цуркан, 67), Граур, Рябчук, Мудрак, Суворов, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Санду, 80), Чемыртан (Кожокару, 65)Предупреждения: Карп, 42. Армаш, 90+3
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