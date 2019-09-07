Сборная Исландии взяла верх над Молдавией

одержала домашнюю победу над(3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

Счет на 31-й минуте открыл Колбейнн Сигторссон. На 55-й минуте Биркир Бьярнасон удвоил преимущество исландцев, а победную точку на 77-й минуте поставил Йон Дади Бодварссон.

Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.