«Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта c Мамаевым

«Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта c полузащитником

Об этом рассказал председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов.

«Заявление "Краснодара" о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал.

Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление.

Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами.

Затягивать рассмотрение не будем», — приводит слова Березова Sport24. 0