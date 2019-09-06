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    «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта c Мамаевым

    Краснодар Футбол России Между тем Светская жизнь
    «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта c полузащитником Павлом Мамаевым.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Об этом рассказал председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов.

    «Заявление "Краснодара" о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал.

    Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление.

    Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами.

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    • Затягивать рассмотрение не будем», — приводит слова Березова Sport24. 0

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