Главный тренер сборной Коста-Рики ушел в отставку

Главный тренер сборнойпокинул свой пост. Специалист объяснил, что принял такое решение, потому что ему стало скучно.

«Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Мне трудно, потому что я не могу работать с игроками каждый день. Я не чувствую продуктивность. Иногда мне кажется, что я в отпуске.

Я вижу игроков в течение недели раз в два месяца. Думал, это не составит особых проблем, но я изо дня в день скучаю. У меня нет этой ежедневной рутины, поэтому по вечерам приходится убивать себя просмотром фильмов или видеоиграми. Мне такая жизнь не нравится», — приводит слова Матосаса Goal.

Напомним, 52-летний Матосас возглавил сборную Коста-Рики в октябре 2018 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ. 0