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    Главный тренер сборной Коста-Рики ушел в отставку

    Сборная Коста-Рики Золотой кубок КОНКАКАФ-2019
    Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас покинул свой пост. Специалист объяснил, что принял такое решение, потому что ему стало скучно.

    Густаво Матосас
    Густаво Матосас

    «Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Мне трудно, потому что я не могу работать с игроками каждый день. Я не чувствую продуктивность. Иногда мне кажется, что я в отпуске.

    Я вижу игроков в течение недели раз в два месяца. Думал, это не составит особых проблем, но я изо дня в день скучаю. У меня нет этой ежедневной рутины, поэтому по вечерам приходится убивать себя просмотром фильмов или видеоиграми. Мне такая жизнь не нравится», — приводит слова Матосаса Goal.

    Напомним, 52-летний Матосас возглавил сборную Коста-Рики в октябре 2018 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ. 0

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