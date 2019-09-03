«Палмейрас» уволил Сколари

уволил главного тренера команды, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

«Спортивное общество "Палмейрас" приняло решение прекратить рабочие отношения с тренером Луисом Фелипе Сколари. Вместе с ним уходят и его помощники Пауло Тура и Карлос Прачиделли», — говорится в заявлении клуба.

«Палмейрас» не может выиграть уже в течение четырех матчей кряду в чемпионате Бразилии. Также клуб вылетел из Кубка Либертадорес. На данный момент команда занимает пятое место в таблице бразильской Серии А.

Чемпион мира-2002 работал с «Палмейрасом» в 1997-2000, 2010-2012 и с 2018 года. Главным его достижением стало чемпионство с командой в 2018 году. 0