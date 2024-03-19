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    «Миннесота» добьётся повторной победы над «Ютой»?

    «Юта» — «Миннесота». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Миннесота»
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    «Торонто» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 19 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2024 года

    «Юта»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Юта» всё дальше отдаляется от зоны плей-ин. «Музыканты» отстают от 10 места на 7 побед, а до окончания регулярного чемпионата осталось провести 15 матчей. На данный момент «джазмены» занимают 12 место в турнирной таблице, одержав 29 побед и потерпев 38 поражений.

    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Миннесоте» (100:119).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала только одну победу, переиграв «Атланту» (124:122). В остальных играх «джазмены» проиграли «Бостону» (107:123), «Денверу» (121:142) и «Чикаго» (117:119).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 3 место. «Лесные волки» в этом сезоне провели 67 матчей: 46 побед и 21 поражение.

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    Последние матчи: Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл в матче против «Юты», набрав 31 очко и совершив 10 подборов. Таким образом лидер «Миннесоты» принес своей команде победу со счётом 119:100.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыли из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс. Под вопросом участие Руди Гобера, у которого травма ребра.

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    Состояние команды: «Миннесота» продлила победную серию до двух матчей, переиграв также «Лос-Анджелес Клипперс» (118:100). До этого были два проигрыша в играх с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:120) и «Кливлендом» (104:113).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Юта» и «Миннесота» сыграли три раза

    • «Миннесота» трижды переиграла «Юту» (119:100, 101:90, 123:95)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Юты» — 3.56.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Миннесота» уверено переиграла «Юту» в прошлой игре с разницей в 19 очков. «Лесные волки» могут повторить успех, ставим на очередную победу команды из Миннеаполиса.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-7.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В среднем за игру «Юта» и «Миннесота» забрасывают друг другу 210 очков.

    Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Миннесота» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» добьётся повторной победы над «Ютой»?
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