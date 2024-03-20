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    «Каролина» снова покажет игру высшей пробы?

    «Айлендерс» — «Каролина». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, НХЛ, 20 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Каролина»
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    Брент Бернс
    В матче регулярного Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Марта 2024 года

    «Айлендерс»

    Турнирное положение: Команда с Лонг-Айленда продолжает бороться за место в плей-офф. На текущий момент в ее активе 73 очка по итогам 67 проведенных встреч и десятая строчка в таблице Востока.

    От зоны первой восьмерки «Айлендерс» отделяет всего один балл с учетом игры в запасе на фоне «Детройта», который занимает восьмую позицию. Такое же количество очков набрал «Вашингтон» в 66 встречах.

    Последние матчи: В течение прошлых недель «Айлендерс» шли вообще без турнирных осечек. Их серия в период с 27 февраля по 11 марта разрослась до шести матчей.

    Но все это осталось в прошлом на фоне четырех поражений подряд в последних играх. Поочередно команда Патрика Руа проиграла «Лос-Анджелесу» (0:3), «Баффало» (0:4), «Оттаве» (3:4 ОТ) и «Рейнджерс» (2:5).

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Скотт Мэйфилд.

    Состояние команды: Продолжительная серия неудач на фоне высокой турнирной плотности перечеркнула недавние успехи «Айлендерс». Теперь ньюйоркцам в очередной раз предстоит пробиваться в зону первой восьмерки.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Команда из Роли надежно закрепилась в первой четверке Востока, набрав 90 очков в 68 матчах.

    От третьих «Рейнджерс» «Каролина» отстает на 4 балла при равенстве проведенных встреч, а пятый «Торонто» опережает на 5 очков с учетом двух игр в запасе, которые сохраняются у «Лифс».

    Последние матчи: На прошлой неделе «Каролина» потерпела всего одно поражение. Столкнувшись лицом к лицу с прямым конкурентом — «Рейнджерс» — «Харрикейнз» уступили, пропустив всего один гол (0:1).

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    • До матча с ньюйоркцами команда Рода Бриндамора выиграла трижды. Аналогичную по продолжительности серию она выдала и после. Так, в последних встречах «Каролина» одержала верх над «Флоридой» (4:0), «Торонто» (5:4 Б) и «Оттавой» (7:2).

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    Не сыграют: Джек Друри и Теуво Терявяйнен пропустят матч из-за травм.

    Состояние команды: В последних матчах «Каролина» обрела относительную стабильность. Успешный отрезок позволяет ей закрепиться на четвертой строчке и не отстать от первой тройки, которая пока неохотно теряет очки.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах из последних четырех «Айлендерс» проиграли с разницей в 3+ шайбы

    • «Каролина» победила в пяти последних встречах в гостях

    • Минимум 6 голов было забито в сумме в четырех предыдущих гостевых матчах «Харрикейнз»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.68, а победа «Каролины» — в 2.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

    Прогноз: После неплохой беспроигрышной серии «Айлендерс» перегорел. Теперь они терпят одну неудачу за другой. «Каролина» же на текущий момент выглядит уверенно, готовой и дальше легко разбираться с соперниками любой категории.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

    Прогноз: В трех последних матчах Кузнецов и компания не покидали каток без 4+ заброшенных шайб. С учетом проблем «Айлендерс», Нью-Йорк, вероятно, ждет та же участь.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.84.

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    Ставка и прогноз на матч «Айлендерс» — «Каролина» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» снова покажет игру высшей пробы?
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