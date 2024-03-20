В матче регулярного Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айлендерс»

Турнирное положение: Команда с Лонг-Айленда продолжает бороться за место в плей-офф. На текущий момент в ее активе 73 очка по итогам 67 проведенных встреч и десятая строчка в таблице Востока.

От зоны первой восьмерки «Айлендерс» отделяет всего один балл с учетом игры в запасе на фоне «Детройта», который занимает восьмую позицию. Такое же количество очков набрал «Вашингтон» в 66 встречах.

Последние матчи: В течение прошлых недель «Айлендерс» шли вообще без турнирных осечек. Их серия в период с 27 февраля по 11 марта разрослась до шести матчей.

Но все это осталось в прошлом на фоне четырех поражений подряд в последних играх. Поочередно команда Патрика Руа проиграла «Лос-Анджелесу» (0:3), «Баффало» (0:4), «Оттаве» (3:4 ОТ) и «Рейнджерс» (2:5).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Скотт Мэйфилд.

Состояние команды: Продолжительная серия неудач на фоне высокой турнирной плотности перечеркнула недавние успехи «Айлендерс». Теперь ньюйоркцам в очередной раз предстоит пробиваться в зону первой восьмерки.

«Каролина»

Турнирное положение: Команда из Роли надежно закрепилась в первой четверке Востока, набрав 90 очков в 68 матчах.

От третьих «Рейнджерс» «Каролина» отстает на 4 балла при равенстве проведенных встреч, а пятый «Торонто» опережает на 5 очков с учетом двух игр в запасе, которые сохраняются у «Лифс».

Последние матчи: На прошлой неделе «Каролина» потерпела всего одно поражение. Столкнувшись лицом к лицу с прямым конкурентом — «Рейнджерс» — «Харрикейнз» уступили, пропустив всего один гол (0:1).

До матча с ньюйоркцами команда Рода Бриндамора выиграла трижды. Аналогичную по продолжительности серию она выдала и после. Так, в последних встречах «Каролина» одержала верх над «Флоридой» (4:0), «Торонто» (5:4 Б) и «Оттавой» (7:2).

Не сыграют: Джек Друри и Теуво Терявяйнен пропустят матч из-за травм.

Состояние команды: В последних матчах «Каролина» обрела относительную стабильность. Успешный отрезок позволяет ей закрепиться на четвертой строчке и не отстать от первой тройки, которая пока неохотно теряет очки.

Статистика для ставок

В трех матчах из последних четырех «Айлендерс» проиграли с разницей в 3+ шайбы

«Каролина» победила в пяти последних встречах в гостях

Минимум 6 голов было забито в сумме в четырех предыдущих гостевых матчах «Харрикейнз»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.68, а победа «Каролины» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: После неплохой беспроигрышной серии «Айлендерс» перегорел. Теперь они терпят одну неудачу за другой. «Каролина» же на текущий момент выглядит уверенно, готовой и дальше легко разбираться с соперниками любой категории.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

Прогноз: В трех последних матчах Кузнецов и компания не покидали каток без 4+ заброшенных шайб. С учетом проблем «Айлендерс», Нью-Йорк, вероятно, ждет та же участь.

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.84.