«Калгари»
Турнирное положение: Нестабильность «Калгари» привела к тому, что канадский клуб практически безнадёжно отстал от зоны плей-офф.
Последние матчи: При всем этом в двух последних поединках он одержал убедительные победы над «Вегасом» (4:1) и «Монреалем» (5:2).
Травмированные игроки: Своему клубу сейчас не могут помочь Дюбе и Зэри. У первого личные причины, а второй не может играть из травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: В домашней игре против сравнимой по силе команды хозяева будут играть на предельных мощностях.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Весьма неожиданно именно «Вашингтон» является тем клубом, который будет биться за попадание в плей-офф до последнего матча регулярки.
Последние матчи: «Кэпиталз» в своём последнем поединке весьма неожиданно разобрались с «Ванкувером» (2:1), а победную шайбу на свой счет записал Овечкин.
Травмированные игроки: Сейчас Спенсер Карбери не может рассчитывать только на шведа Бэкстрема, который уже практически поселился в лазарете.
Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» покажет реальную силу «Кэпиталз» на завершающем этапе регулярного сезона.
Статистика для ставок
- Три из последних четырех очных поединков остались за «Вашингтоном»
- Оба клуба выиграли два своих последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.
Прогноз: Гости способны увезти победу из Канады.
- 2.15Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Динамо Москва — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.36Сиэтл — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Упорный хоккей нам обеспечен, а дополнительная пятиминутка таки просится. Поскольку последний матч между этими клубами без нее не обошёлся.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.86.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.