В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 19 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Калгари» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Нестабильность «Калгари» привела к тому, что канадский клуб практически безнадёжно отстал от зоны плей-офф.

Последние матчи: При всем этом в двух последних поединках он одержал убедительные победы над «Вегасом» (4:1) и «Монреалем» (5:2).

Травмированные игроки: Своему клубу сейчас не могут помочь Дюбе и Зэри. У первого личные причины, а второй не может играть из травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: В домашней игре против сравнимой по силе команды хозяева будут играть на предельных мощностях.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Весьма неожиданно именно «Вашингтон» является тем клубом, который будет биться за попадание в плей-офф до последнего матча регулярки.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: «Кэпиталз» в своём последнем поединке весьма неожиданно разобрались с «Ванкувером» (2:1), а победную шайбу на свой счет записал Овечкин.

Травмированные игроки: Сейчас Спенсер Карбери не может рассчитывать только на шведа Бэкстрема, который уже практически поселился в лазарете.

Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» покажет реальную силу «Кэпиталз» на завершающем этапе регулярного сезона.

Статистика для ставок

Три из последних четырех очных поединков остались за «Вашингтоном»

Оба клуба выиграли два своих последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.

Прогноз: Гости способны увезти победу из Канады.

Альтернативный прогноз: Упорный хоккей нам обеспечен, а дополнительная пятиминутка таки просится. Поскольку последний матч между этими клубами без нее не обошёлся.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.86.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.