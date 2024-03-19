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    «Вашингтон» более явный фаворит на победу?

    «Калгари» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 19 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Калгари» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Нестабильность «Калгари» привела к тому, что канадский клуб практически безнадёжно отстал от зоны плей-офф.

    Последние матчи: При всем этом в двух последних поединках он одержал убедительные победы над «Вегасом» (4:1) и «Монреалем» (5:2).

    Травмированные игроки: Своему клубу сейчас не могут помочь Дюбе и Зэри. У первого личные причины, а второй не может играть из травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: В домашней игре против сравнимой по силе команды хозяева будут играть на предельных мощностях.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Весьма неожиданно именно «Вашингтон» является тем клубом, который будет биться за попадание в плей-офф до последнего матча регулярки.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: «Кэпиталз» в своём последнем поединке весьма неожиданно разобрались с «Ванкувером» (2:1), а победную шайбу на свой счет записал Овечкин.

    Травмированные игроки: Сейчас Спенсер Карбери не может рассчитывать только на шведа Бэкстрема, который уже практически поселился в лазарете.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» покажет реальную силу «Кэпиталз» на завершающем этапе регулярного сезона.

    Статистика для ставок

    • Три из последних четырех очных поединков остались за «Вашингтоном»

    • Оба клуба выиграли два своих последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.

    Прогноз: Гости способны увезти победу из Канады.

    Альтернативный прогноз: Упорный хоккей нам обеспечен, а дополнительная пятиминутка таки просится. Поскольку последний матч между этими клубами без нее не обошёлся.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.86.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.86. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» более явный фаворит на победу?
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