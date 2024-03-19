В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 19 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 9 место. В активе калифорнийского коллектива 35 побед, а в пассиве 31 поражение.

Последние матчи: Стефен Карри поучаствовал в важной победе «Голден Стэйт» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121). Лидер калифорнийцев отправил в кольцо соперника 31 очко, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Два баскетболиста «Голден Стэйт» вернулись в строй команды после продолжительной травмы. Речь о Брандине Подземски и Эндрю Уиггинсе.

В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109), «Чикаго» (122:125) и обменялся победами с командой «Сан-Антонио» (113:126, 112:102).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» закрепился на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 40 побед и потерпела 27 поражений.

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Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Сакраменто» (98:91), забросив в кольцо соперника 42 очка. Также защитник «никсов» совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк» продлил победную серию до трёх побед. За плечами «никсов» также успешные игры против «Портленда» (105:93) и «Филадельфии» (106:79).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» в этом сезоне провели три матча

«Голден Стэйт» дважды выиграл у «Нью-Йорка» (110:99, 111:101)

«Нью-Йорк» оказался сильнее «Голден Стэйт» со счётом 132:94

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Нью-Йорка» — 2.71.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

Прогноз: У «Голден Стэйт» уже есть опыт победной игры над «Нью-Йорком». К тому же в состве калифорнийского клуба есть Стефен Карри, который может сыграть важную роль в предстоящей игре. Ставим на победу «золотых».

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 210 очков.

Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 1.96.