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    «Голден Стэйт» добьется новой победы над «Чикаго»?

    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»
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    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 19 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2024 года

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 9 место. В активе калифорнийского коллектива 35 побед, а в пассиве 31 поражение.

    Последние матчи: Стефен Карри поучаствовал в важной победе «Голден Стэйт» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121). Лидер калифорнийцев отправил в кольцо соперника 31 очко, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Два баскетболиста «Голден Стэйт» вернулись в строй команды после продолжительной травмы. Речь о Брандине Подземски и Эндрю Уиггинсе.

    В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109), «Чикаго» (122:125) и обменялся победами с командой «Сан-Антонио» (113:126, 112:102).

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» закрепился на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 40 побед и потерпела 27 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Сакраменто» (98:91), забросив в кольцо соперника 42 очка. Также защитник «никсов» совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Нью-Йорк» продлил победную серию до трёх побед. За плечами «никсов» также успешные игры против «Портленда» (105:93) и «Филадельфии» (106:79).

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» в этом сезоне провели три матча

    • «Голден Стэйт» дважды выиграл у «Нью-Йорка» (110:99, 111:101)

    • «Нью-Йорк» оказался сильнее «Голден Стэйт» со счётом 132:94

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Нью-Йорка» — 2.71.

    ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: У «Голден Стэйт» уже есть опыт победной игры над «Нью-Йорком». К тому же в состве калифорнийского клуба есть Стефен Карри, который может сыграть важную роль в предстоящей игре. Ставим на победу «золотых».

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 210 очков.

    Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» добьется новой победы над «Чикаго»?
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