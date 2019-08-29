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    «Зенит» вел переговоры по Миранчукам

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы. "Локомотиву" нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Не исключено, что зимой к этим переговорам можем вернуться снова», — цитирует Медведева «Чемпионат».

    Ранее в СМИ сообщалось, что Алексей Миранчук стал приоритетной трансферной целью «Зенита». Согласно информации источника, «сине-бело-голубые» предлагали за 23-летнего хавбека «железнодорожников» чуть более € 20 млн, однако московский клуб отказался продавать игрока. 0

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