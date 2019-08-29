РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров РФС сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новичков, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Запрет был наложен на «Ростов» в августе из-за невыполнения клубом решения палаты от 28 июня, предписывавшего погасить задолженности перед Курбаном Бердыевым и членами его тренерского штаба — Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

Вскоре после этого «Ростов» подал ходатайство о замене запрета на альтернативную обеспечительную меру — внесение на счет РФС денежных средств, и это ходатайство было удовлетворено.

Напомним, что Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017 год. 0