Тарасов заявил о своей победе на заседании РФС

Полузащитникрассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС.

На заседании было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.

«Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость.

К "Локомотиву" претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Напомним, что Тарасов, будучи игроком «Локо», получил травму, после чего поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счет в размере 23 тысяч евро, 12 из которых решил взыскать с «железнодорожников». 0