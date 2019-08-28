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    Тарасов заявил о своей победе на заседании РФС

    РФС Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    На заседании было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.

    «Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость.

    К "Локомотиву" претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

    Напомним, что Тарасов, будучи игроком «Локо», получил травму, после чего поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счет в размере 23 тысяч евро, 12 из которых решил взыскать с «железнодорожников». 0

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