«Реал» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт только на 82-й минуте. Карим Бензема классно обработал мяч на линии штрафной гостей и после разворота выстрелил в дальний нижний угол.

А на 88-й минуте провалился «Реал», Серхио Гвардиола выскочил на проникающий пас пробросил мяч мимо Куртуа в пустые ворота мадридского клуба.

Обе команды набрали по четыре очка после двух матчей и занимаю второе и третье места в таблице Примеры.