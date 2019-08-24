«Реал» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт только на 82-й минуте. Карим Бензема классно обработал мяч на линии штрафной гостей и после разворота выстрелил в дальний нижний угол.
А на 88-й минуте провалился «Реал», Серхио Гвардиола выскочил на проникающий пас пробросил мяч мимо Куртуа в пустые ворота мадридского клуба.
Обе команды набрали по четыре очка после двух матчей и занимаю второе и третье места в таблице Примеры.
Примера. 2-й тур
«Реал» — «Вальядолид» — 1:1 (0:0)
Голы: Бензема, 82 (1:0). Гвардьола, 88 (1:1)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 90), Хамес Родригес (Винисиус Жуниор, 57)«Вальядолид»: Масип, Мойяно (Рубио, 59), Кико Оливас, Салису, Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан Эметерио (Ануар, 84), Оскар Плано, Энес Унал, ГвардьолаПредупреждения: Сан Эметерио, 33. Кроос, 73. Каземиру, 90+2. Рубио, 90+5