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    Криштиану Роналду: Фелиш — отличный игрок

    Между тем
    Издание Mundo Deportivo опубликовало интервью Криштиану Роналду, который рассказал о перспективах Жоау Фелиша, перешедшего этим летом в мадридский «Атлетико».

    Жоау Фелиш
    Жоау Фелиш

    «Верю, что он может повторить мои достижения в Испании, потому что он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же самое могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он уже намного более зрелый в этом отношении», — заявил Роналду.

    Фелиш не только молодой футболист. Он еще и самый дорогой португалец в истории футбола, поскольку к «матрасникам» нападающий перешел за 126 млн евро.

    19-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Бенфику». На его счету 43 матча, 20 голов и 11 ассистов. Также игрок уже вызывался в национальную сборную. 0

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