Криштиану Роналду: Фелиш — отличный игрок

Издание Mundo Deportivo опубликовало интервью, который рассказал о перспективах, перешедшего этим летом в мадридский

«Верю, что он может повторить мои достижения в Испании, потому что он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же самое могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он уже намного более зрелый в этом отношении», — заявил Роналду.

Фелиш не только молодой футболист. Он еще и самый дорогой португалец в истории футбола, поскольку к «матрасникам» нападающий перешел за 126 млн евро.

19-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Бенфику». На его счету 43 матча, 20 голов и 11 ассистов. Также игрок уже вызывался в национальную сборную. 0