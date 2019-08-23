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    Неймар хочет получать в ПСЖ 35 миллионов евро в год

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.

    Неймар
    Неймар

    По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.

    Главными претендентами на приобретение Неймара считаются «Барселона» и мадридский «Реал». Форвард выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

    В настоящее время 27-летний футболист не тренируется с ПСЖ и не принимает участия в матчах команды.

    В прошлом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, забив 23 гола. Его действующий контракт с парижанами истекает в 2022 году.

    Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 180 миллионов евро.

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