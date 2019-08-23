Неймар хочет получать в ПСЖ 35 миллионов евро в год

По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.
Главными претендентами на приобретение Неймара считаются «Барселона» и мадридский «Реал». Форвард выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
В настоящее время 27-летний футболист не тренируется с ПСЖ и не принимает участия в матчах команды.
В прошлом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, забив 23 гола. Его действующий контракт с парижанами истекает в 2022 году.
Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 180 миллионов евро.
🚨 NOTICIA #JUGONES | NEYMAR pide CINCO AÑOS de contrato y 35 MILLONES netos por temporada. pic.twitter.com/Vqkag3Nsc3— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2019