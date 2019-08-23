Неймар хочет получать в ПСЖ 35 миллионов евро в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен»хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.

По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.

Главными претендентами на приобретение Неймара считаются «Барселона» и мадридский «Реал». Форвард выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

В настоящее время 27-летний футболист не тренируется с ПСЖ и не принимает участия в матчах команды.

В прошлом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, забив 23 гола. Его действующий контракт с парижанами истекает в 2022 году.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 180 миллионов евро.

🚨 NOTICIA #JUGONES | NEYMAR pide CINCO AÑOS de contrato y 35 MILLONES netos por temporada. pic.twitter.com/Vqkag3Nsc3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2019

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