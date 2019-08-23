Кононов: Результат неприемлемый, но у нас есть шансы

«Тяжелый матч для нас. В какой-то степени игра была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались.
По обороне: строго действовали за исключением того эпизода, где нам забили. Мы разберем то, как мы пропустили. Ошиблись до того, как был нанесен удар.
Я сделал две замены, не хватило атакующего игрока. Может быть, стоило поменять Понсе. Ход игры был равным.
В чем проблема у Мирзова? Я не хочу комментировать каждого из игроков. Есть ошибки, давайте говорить про команду. Проиграли, но есть шанс в Москве.
Мы провели тяжелейшее дерби, много сил отдали. Перелет 5,5 часов. Смена часового пояса, температура, два дня на восстановление, конечно, игрокам было тяжело.
Но после пропущенного мяча мы прижали соперника к воротам. Хоть и на один день у "Браги" было больше, чем у нас.
Не могу судить об уровне российского футбола. Если брать результаты, то они неудовлетворительные. Каждая команда понимает это.
"Брага" — серьезный соперник. Для нас результат неприемлемый, но у нас есть шансы. Есть еще вторая игра дома», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0