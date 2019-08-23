Кононов: Результат неприемлемый, но у нас есть шансы

Главный тренер «Спартака»прокомментировал итог матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с(0:1).

«Тяжелый матч для нас. В какой-то степени игра была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались.

По обороне: строго действовали за исключением того эпизода, где нам забили. Мы разберем то, как мы пропустили. Ошиблись до того, как был нанесен удар.

Я сделал две замены, не хватило атакующего игрока. Может быть, стоило поменять Понсе. Ход игры был равным.

В чем проблема у Мирзова? Я не хочу комментировать каждого из игроков. Есть ошибки, давайте говорить про команду. Проиграли, но есть шанс в Москве.

Мы провели тяжелейшее дерби, много сил отдали. Перелет 5,5 часов. Смена часового пояса, температура, два дня на восстановление, конечно, игрокам было тяжело.

Но после пропущенного мяча мы прижали соперника к воротам. Хоть и на один день у "Браги" было больше, чем у нас.

Не могу судить об уровне российского футбола. Если брать результаты, то они неудовлетворительные. Каждая команда понимает это.

"Брага" — серьезный соперник. Для нас результат неприемлемый, но у нас есть шансы. Есть еще вторая игра дома», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0