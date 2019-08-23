«Астон Вилла» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 3-го тура Английской Премьер-лигиодержала домашнюю победу над— 2:0.

В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли (21-я минута) и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).

В первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2).

Эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».