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    Иванов: Двери «Урала» для Мамаева открыты

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    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что после освобождения из тюрьмы полузащитник Павел Мамаев может оказаться в клубе из Екатеринбурга.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    Напомним, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий жестко заявил, что кубанский клуб отказывается от Мамаева.

    «Я уже не раз говорил, что Кокорин и Мамаев талантливые футболисты. Но, как выяснилось, они не знают жизни.

    Увы, но порой даже люди постарше, когда на них падают большие деньги, не всегда могут ими распорядиться. Сейчас этим ребятам очень тяжело. И мое мнение — их надо поддержать.

    Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в "Урал", думаю, что и главный тренер дал бы им шанс.

    Сейчас, насколько я знаю, "Зенит" хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0

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