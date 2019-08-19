«Кротоне» — «Сампдория»: счет матча 1:3, обзор голов

одержала победу надв выездном матче 1/32 финала Кубка Италии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эцио Шида», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 8-й минуте хозяева получили минимальный перевес благодаря голу Сальваторе Молины.

Генузцы на это ответили точным ударом Джанлуки Капрари на 37-й минуте и реализованным пенальти в исполнении Фабио Квальяреллы на 42-й минуте.

Победную точку гости поставили на 60-й минуте, когда гол забил Гонсало Марони.

Другие результаты:

«Асколи» — «Трапани» — 2:0

«Верона» — «Кремонезе» — 1:2 д.в.

«Кальяри» — «Кьево» — 2:1

«Удинезе» — «Судтироль» — 3:1

«Фрозиноне» — «Монополи» — 5:1

«Эмполи» — «Пескара» — 2:1 д.в.

«Читтаделла» — «Карпи» — 3:3 (5:4 — по пенальти)

«Лечче» — «Салернитана» — 4:0

«Пиза» — «Болонья» — 0:3

«Сассуоло» - «Специя» — 1:0

СПАЛ — «Фералписало» — 3:1 0