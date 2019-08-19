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    «Сампдория» — в 1/16 финала Кубка Италии

    «Кротоне» — «Сампдория»: счет матча 1:3, обзор голов

    Кубок Италии Футбол Италии Сампдория Кротоне Верона Кальяри Кьево Удинезе Фрозиноне Эмполи Пескара Карпи Лечче Болонья Сассуоло СПАЛ
    «Сампдория» одержала победу над «Кротоне» в выездном матче 1/32 финала Кубка Италии.

    Фабио Квальярелла
    Фабио Квальярелла

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эцио Шида», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    Уже на 8-й минуте хозяева получили минимальный перевес благодаря голу Сальваторе Молины.

    Генузцы на это ответили точным ударом Джанлуки Капрари на 37-й минуте и реализованным пенальти в исполнении Фабио Квальяреллы на 42-й минуте.

    Победную точку гости поставили на 60-й минуте, когда гол забил Гонсало Марони.

    Другие результаты:

    «Асколи» — «Трапани» — 2:0
    «Верона» — «Кремонезе» — 1:2 д.в.
    «Кальяри» — «Кьево» — 2:1
    «Удинезе» — «Судтироль» — 3:1
    «Фрозиноне» — «Монополи» — 5:1
    «Эмполи» — «Пескара» — 2:1 д.в.
    «Читтаделла» — «Карпи» — 3:3 (5:4 — по пенальти)
    «Лечче» — «Салернитана» — 4:0
    «Пиза» — «Болонья» — 0:3
    «Сассуоло» - «Специя» — 1:0
    СПАЛ — «Фералписало» — 3:1 0

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