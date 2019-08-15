«Порту» подаст в суд на «Матч ТВ»

Директорпо коммуникациямвысказался о ситуации с трансляцией матча с(2:3) и конфликта с «Матч ТВ».

«Как я уже говорил ранее, "Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

Слова "Матч ТВ" про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет.

Мы считаем, что "Матч" показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — приводит слова Маркеша Sports.

Матч «Порту» — «Краснодар» состоялся 13 августа в Португалии. Планировалось, что в России игру будет транслировать «Матч ТВ». Однако примерно за минуту до стартового свистка канал объявил, что не покажет встречу. 0